MARSILIANA – Il Palazzetto dello sport di Marsiliana (Comune di Manciano) è momentaneamente chiuso.

Il provvedimento deciso dall’amministrazione comunale è dovuto ad un’infiltrazione che comportato l’allagamento di una parte dello stabile.

«Abbiamo deciso di chiudere la struttura per risolvere il problema causato da un’infiltrazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Galli –. Abbiamo già fatto un sopralluogo con l’ufficio tecnico e non ci sono danni strutturali, ma si tratta di un problema esterno. Le piogge continue di questi giorni hanno poi fatto sì che l’allagamento aumentasse. Le società sportive che lo utilizzano sono state tutte avvisate e hanno già riorganizzato le loro attività: le ringraziamo per la comprensione e per la tempestività nella risposta. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio. Appena possibile daremo maggiori informazioni».