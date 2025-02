ORBETELLO – I campi sono zuppi d’acqua. Come capita quando ne cade troppa in troppo poco tempo. In un momento in cui questo proprio non ci voleva per la campagna.

«In zona Priorato, ad Orbetello, i campi non saranno utilizzabili per le semine – si lamentano alcuni agricoltori della zona -. Il danno e le perdite saranno ingenti. Entro metà marzo avremmo dovuto piantare la cipolla rossa Toscana destinata alla cooperativa Terre dell’Etruria. Non potrà essere fatto. E da questo deriva il 70% del reddito della nostra azienda».