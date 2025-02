SORANO – Il Consiglio comunale di Sorano ha approvato il bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione per il triennio 2025-2027.

Il voto favorevole è arrivato dalla maggioranza, dalla civica Sorano impegno comune: ha votato invece contrario la lista civica Vanni.

«Un atto fondamentale che consentirà all’Amministrazione di pianificare interventi strategici per il territorio, garantendo un equilibrio finanziario sostenibile – ha dichiarato il sindaco Ugo Lotti –. Abbiamo lavorato con grande attenzione per predisporre un bilancio che coniughi efficienza ed equità cercando di razionalizzare le spese e ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei vari servizi erogati. In un contesto normativo sempre più complesso, abbiamo voluto mantenere una visione solida sul futuro, puntando su interventi e investimenti pubblici sostenibili, senza mai perdere di vista il sostegno alle fasce più deboli della popolazione e la valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio».

Tra le principali misure adottate vi è la revisione della gestione dei parcometri di Sorano e Sovana. «Abbiamo colto l’opportunità della scadenza del contratto con il precedente gestore per introdurre un modello di gestione più remunerativo che prevede l’esternalizzazione solo del noleggio e della manutenzione delle apparecchiature, riportando al personale interno le operazioni di scassettamento e versamento in tesoreria. Questo ci consentirà di ottimizzare le entrate e migliorare l’efficienza del servizio».

Un altro intervento significativo riguarda l’aggiornamento delle tariffe dell’imposta di soggiorno. «Abbiamo ritenuto opportuno – dichiara Lotti – adeguare sensibilmente le tariffe, destinando la maggiore entrata alla manutenzione della viabilità e del verde pubblico, elementi essenziali per offrire un’accoglienza di qualità ai turisti e migliorare la vivibilità per i nostri cittadini».

«Grazie a queste misure, il bilancio evidenzia un avanzo di parte corrente pari a 61.545,53 euro, destinato agli investimenti per lo sviluppo del territorio e delle infrastrutture. Tra gli interventi programmati per il 2025 spiccano l’efficientamento energetico degli edifici comunali attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili, il recupero di dissesti idrogeologici e la riqualificazione di importanti beni culturali, tra cui il complesso monumentale della Fortezza Orsini».

«Tali progetti – spiega il primo cittadino – saranno realizzati con il cofinanziamento di enti sovraordinati e, per la parte a carico del Comune, con le entrate proprie dell’ente e un indebitamento di 295.000 euro. Questo meccanismo di finanziamento, necessario per garantire l’accesso ai contributi, sarà eventualmente rimodulato alla luce dell’avanzo di amministrazione che emergerà con l’approvazione del rendiconto 2024. L’obiettivo della nostra amministrazione è quello di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, attraverso scelte ponderate e strategiche. Vogliamo un Comune dinamico, capace di affrontare le sfide del presente senza rinunciare a investimenti che possano garantire benessere e crescita nel lungo periodo».