Foto di repertorio

GROSSETO – È stata firmata in queste ore l’ordinanza per la rimozione di circa 15 auto abbandonate da tempo nella zona di via Giordania (foto di repertorio).

La decisione è del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. L’ordinanza prevede che entro sette giorni le auto debbano essere spostate dai proprietari dopo di che le auto saranno prese in carico dalla polizia municipale e scatterà la procedura per la rimozione con il carroattrezzi.