GROSSETO – Come accade da anni, Maremma in Diretta, la pagina Facebook e Youtube, insiema a Il Giunco.net organizza per giovedì 13 febbraio, venerdì 14 e sabato 15, nel consueto orario dalle 19 alle 20, la diretta preserale dedicata al festival di Sanremo per commentare la kermesse più attesa dell’anno.

Insieme a Carlo Sestini, saranno presenti il dj Ettore Raso, la cantante-poeta Carla Baldini, alcune cantanti maremmane che hanno partecipato al Festival della Canzone italiana, come Liliana Tamberi e Jessica Brando e i due violinisti Massimo Merone e Valentina Garofoli che per anni hanno fatto parte dell’orchestra del Festival.

Ma le sorprese non termineranno qui; sono attesi collegamenti in diretta dall’Ariston con Concetta Relli, e non si escludono novità dell’ultimo minuto. Insomma, un appuntamento come sempre da non perdere, per vivere e commentare insieme l’evento più atteso dell’anno, in salsa maremmana.