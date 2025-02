CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Alghero, dal 14 al 16 maggio, ospiterà l’incontro più importante del sistema balneare italiano: le 20 maggiori destinazioni della penisola, che contano da 1 a 7 milioni di presenze turistiche, associate nel network G20Spiagge, svilupperanno un confronto che si sta rivelando centrale per il settore che conta il maggior Pil turistico nazionale. Ancora in Sardegna, ad Alghero, prima destinazione turistica dell’isola, a dimostrazione della sensibilità della stessa regione autonoma.

In questa edizione, continuando una strategia di condivisione dei temi già sperimentata negli ultimi anni, saranno oltre 50 le città di mare di tutta la penisola, con presenze turistiche inferiori al milione, invitate al summit sardo.

«È un riconoscimento dal basso della centralità del G20Spiagge in Italia – commenta Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del network – e della necessità di attuare veri ed efficaci momenti di crescita e confronto tra amministrazioni pubbliche».

Inoltre, il raggiungimento della legge sulle Comunità Marine, da alcuni anni obiettivo principale del network, mai come ora sembra prossimo. Per i comuni, affrontare con tutti gli strumenti amministrativi e normativi la realtà di località che passano da qualche migliaio di abitanti residenti a dimensioni da città metropolitane, è un elemento di sopravvivenza: sia per la vita dei residenti sia per la competitività turistica che vive di sostenibilità ambientale e sociale oltre che di servizi sempre più evoluti.

Attraverso seminari e workshop, verranno approfondite esperienze nazionali ed europee: infrastrutture, fiscalità locale, servizi, urbanistica, sanità e sistemi di governance. È dalla prima edizione (quella di quest’anno sarà l’8°) che lo scambio porta ad una diffusione di buone pratiche tra i diversi comuni: un confronto molto concreto.

Alghero sarà un momento decisivo per le comunità marine italiane: la città sarda ospiterà il summit più partecipato di sempre: «Siamo lieti di ospitare il G20Spiagge e non vediamo l’ora di accogliere nella nostra città le delegazioni del Network e tutti coloro che, a vario titolo, presenzieranno all’evento – dichiara Raimondo Cacciotto, Sindaco di Alghero -. Sarà un’occasione importante per fare squadra e ritrovarsi tra Sindaci, condividere esperienze e buone pratiche e confrontarsi sulle proposte di risoluzione, a partire dal riconoscimento dello status di Comuni marini, con tutte le peculiarità del caso. Lo Stato deve aiutarci e fornirci tutti gli strumenti necessari per far fronte in maniera efficace e sostenibile alla gestione delle nostre comunità nei periodi di maggiore pressione turistica. Solo così saremo in grado di dare risposte concrete ai nostri concittadini e garantire la vivibilità delle nostre città lungo tutto il corso dell’anno».

«Castiglione della Pescaia è uno dei comuni che hanno dato vita al network g20s – conclude la sindaca Elena Nappi – e negli anni ha dedicato molta attenzione alle tematiche da trattare nel corso dei vari summit, ospitandolo nel 2019, ed arrivando a creare eventi collaterali che dessero risalto proprio a questa importante rete dimostrando ancora una volta la valenza fondamentale di fare squadra. Siamo felici di tornare in Sardegna, una terra meravigliosa come tutte le nostre località che soffrono dei grandi numeri del periodo estivo, come accade a Castiglione della Pescaia messa sempre più in difficoltà dalla spending review e dai tagli causati dal fondo di solidarietà che ogni anno diventa più pesante. Per questo e’ importante lottare insieme alla conquista di un obiettivo comune necessario alla buona tenuta delle nostre comunità turistiche. Così, oltre al summit di Alghero, ci incontreremo in un pre-summit il 28 e 29 marzo a Sorrento e in un post-summit che si svolgerà ad ottobre proprio a Castiglione della Pescaia: sempre più momenti di confronto diventano fondamentali in questo momento storico per il turismo italiano».