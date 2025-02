GROSSETO – Due tentati furti in una sola mattina. Due persone, in due differenti monenti, hanno tentato di rubare all’interno del supermercato Conad di via Clodia, a Grosseto.

Entrambi sono stati denunciati.

Il primo furto, per oltre 46 euro, ha visto protagonista una donna, italiana, cliente abituale del supermercato. La donna aveva nascosto tre confezioni di pesce fresco, detergente intimo, barrette energetiche, assorbenti, fette dietetiche e fermenti lattici.

Il secondo tentato furto, invece, non era sicuramente merce per uso personale. Più facile che quanto rubato fosse destinato al mercato della ricettazione.

Due uomini di origine georgiana hanno infatti rubato dieci confezioni di lamette, nove di creme viso e 23 coloranti per capelli. Oltre 600 euro il valore della merce.

«Ci troviamo purtroppo nuovamente costretti a procedere con regolare denuncia» spiega Paolo Degli Innocenti, socio e presidente della Clodia commerciale srl, società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto. «I sofisticatissimi sistemi antifurto presenti nei nostri supermercati rende praticamente impossibile la realizzazione di atti come questi. Li rende impossibili anche a chi fa di questi il proprio “lavoro”. La nostra linea di fermezza verso questi tentati furti – prosegue Degli Innocenti – non cesserà mai di essere attuata in quanto è indirettamente a tutela delle migliaia di clienti onesti che quotidianamente frequentano i nostri supermercati. Il combattere costantemente questi tentativi di furto ci consente di non dover scaricare il problema sui prezzi che pratichiamo alla nostra clientela».