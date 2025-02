CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Manifestazioni sportive, spettacoli musicali, teatrali e culturali, tante attività finalizzate ad animare il territorio comunale in ogni periodo dell’anno coinvolgendo il capoluogo e le sue frazioni. Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato l’avviso pubblico per il reperimento di sponsor privati che desiderano sostenere le attività culturali, sportive e di intrattenimento previste per l’anno 2025.

«Anche per il 2025 – dichiara la sindaca Elena Nappi – abbiamo deciso di replicare il bando di ricerca sponsor per i nostri eventi che di anno in anno diventano sempre più importanti e ricercati. Le iniziative di qualità si moltiplicano su tutto il territorio comunale e veniamo scelti da manifestazioni sempre più conosciute che fanno bene alla promozione del paese e di chi ci supporta».

“Il calendario degli eventi è ricco e garantisce una una proposta di qualità a cittadini e visitatori – proseguono dal Comune -. Tra le principali manifestazioni in programma ci sono il Tuscany Trail, le Giornate Europee dello Sport con eventi nazionali e internazionali, gli eventi legati a San Guglielmo in occasione dell’anno giubilare, la Mostra Archeologica presso il Museo Civico Isidoro Falchi di Vetulonia, il Festival della Musica di Mare e la Festa del Cinema di Mare, gli Spettacoli pirotecnici dei Fuochi A Mare, le rassegne Summer Time e Christmas Time, gli eventi musicali di Note al Chiaro di Luna, PopCast e Calasole Live, il Christmas Beach Party di Capodanno. Gli sponsor potranno scegliere tra diverse fasce di contribuzione, con specifici benefici di visibilità, presenza del logo nei materiali promozionali degli eventi, tag social, inviti di partecipazione e presenza in loco”.

Le domande dovranno essere presentate compilando l’apposito modulo di partecipazione ed essere inviate tramite Pec all’indirizzo [email protected] oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le 12 del 28 febbraio 2025.

Modulistica e indicazioni per presentare la domanda su Visitcastiglionedellapescaia.it (https://visitcastiglionedellapescaia.it/avviso-pubblico-per-il-reperimento-di-sponsor-privati-per-gli-eventi-2025/)