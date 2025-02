GROSSETO – Partono sui territori le assemblee elettive della Federazione pensionati Cisl di Grosseto in vista del congresso che si svolgerà mercoledì 5 marzo. Proprio con l’obiettivo del rinnovo degli organismi territoriali, partiranno da lunedì 17 febbraio le assemblee pre congressuali a cui potranno partecipare tutti gli iscritti per eleggere i propri delegati.

Si comincia, dunque, dalla sede di Massa Marittima, in via Albizzeschi 31, lunedì 17 febbraio alle ore 10, per poi passare, sempre lo stesso giorno ma alle 15, all’assemblea nella sede di Castel del piano, in via dell’Opera 3. Martedì 18 febbraio, alle 15, si riuniranno gli iscritti di Follonica nella sala adiacente la Chiesa di San Paolo, in via Chirici 3, davanti alla Coop. Il giorno dopo, mercoledì 19 febbraio alle 15.30, toccherà agli iscritti di Grosseto, insieme agli iscritti dei comuni montani meno Castel del Piano, che si ritroveranno all’Hotel Granduca di Grosseto. Ultima assemblea quella di giovedì 20 febbraio a Orbetello, all’oratorio Sant’Antonio, in via Dante 21, con inizio alle 15.

“Il percorso congressuale – afferma Cisl – sarà anche un’occasione importante per dibattere dei temi sindacali di maggior interesse per i pensionati, come la sanità territoriale, le rivalutazioni delle pensioni o le vertenze per gli ex dipendenti pubblici. Proprio per questo motivo tutti gli iscritti sono invitati a partecipare e dare il proprio contributo anche tramite idee e suggerimenti”.