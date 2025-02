SCARLINO – In poco di meno di 48 ore le iscrizioni hanno raggiunto il tetto massimo: ben 288 arcieri si sono iscritti alla gara di tiro con l’arco organizzata dalla compagnia 09 Leon Apiana Extirpe a Cala Violina sabato 1 e domenica 2 marzo. Al momento ci sono già 30 persone in lista d’attesa, nel caso si liberassero posti.

Quella di Cala Violina è una delle gare più attese dagli arcieri di tutta Italia: il percorso suggestivo che si snoda nella macchia fino ad arrivare sulla spiaggia, l’organizzazione rodata, i bersagli di tiro, i ristori e la festa di fine gara l’hanno resa famosa negli anni tra le compagnie di tiro con l’arco.

La due giorni sarà articolata in due tipologie di gara, “Percorso” sabato e “Tracciato” domenica, per un totale di 144 arcieri per ciascuna gara, con bersagli ben posizionati e nascosti nella vegetazione.

“La gara di tiro con l’arco a Cala Violina è un nostro fiore all’occhiello – ha detto Patrizio Biagini, presidente della compagnia 09 Leon – Ogni anno porta a Scarlino centinaia di arcieri e i loro familiari che scoprono un territorio naturale unico in Italia. Ringraziamo il Comune di Scarlino e le Bandite per la collaborazione ed il patrocinio”.

Nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 marzo l’area interessata dalla gara sarà presidiata dagli arcieri della compagnia scarlinese. I percorsi per raggiungere la spiaggia, dal parcheggio di Pian d’Alma e dal Puntone, resteranno aperti al pubblico. Cartelli e personale addetto informeranno i presenti della gara in corso e indicheranno i punti in cui il passaggio è interdetto per motivi di sicurezza.