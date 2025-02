FOLLONICA – Scritte offensive contro il comunismo e svastiche, per giunta sulla bacheca del centro antiviolenza Olympia de Gouges. Questo l’atto vandalico che ha colpito il cartellone che si trova nella piazza del Meq, il mercato coperto proprio nel centro di Follonica, un gesto che non è di certo passato inosservato.

“Esprimo la mia ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito la bacheca dedicata al centro antiviolenza Olympia de Gouges – commenta il capogruppo di Follonica a sinistra in Consiglio comunale Francesco Ciompi -. L’incisione di scritte denigratorie come ‘morte al comunismo’ e simboli di odio come la svastica su uno spazio destinato a sostenere le vittime di violenza rappresenta un attacco non solo all’associazione, ma all’intera comunità che si impegna per la tutela dei diritti e la promozione della parità di genere”.

“Questo gesto ignobile non può e non deve essere sottovalutato. Il numero 1522, promosso in questo spazio, è uno strumento essenziale per offrire supporto e aiuto concreto alle donne vittime di violenza. Colpire un simbolo di sostegno e protezione significa colpire tutte le persone che credono in una società più giusta e sicura – prosegue Ciompi -. Esprimo quindi la piena solidarietà mia e di tutto il collettivo di Follonica a Sinistra, al Centro Antiviolenza Olympia de Gouges e il nostro impegno per la tutela dei diritti delle donne. Invito l’amministrazione comunale e il sindaco a prendere atto di questo gesto e a non sottovalutarlo”.

“Rinnovo quindi con forza la richiesta di istituire quanto prima una Commissione per le politiche di genere, un organismo fondamentale per rafforzare l’impegno dell’amministrazione nella promozione della parità e nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione – conclude Ciompi -. Ormai la vecchia commissione è decaduta da più di otto mesi, esattamente lo stesso tempo che la città ha dovuto attendere per la nomina del Cda delle farmacie comunali, ma gesti come questo sottolineano l’importanza di avere una commissione attiva e presente sul territorio. La nostra comunità non può restare in silenzio davanti a simili atti di intolleranza. Continuerò a lavorare affinché nessuno si senta solo nella battaglia per i diritti e la dignità di tutte e tutti”.