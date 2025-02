GROSSETO – Seconda gara stagionale e subito un grande risultato per Mattia Bartolini che, nel corso della seconda prova regionale dei Campionati Italiani Invernali di Lanci andata in scena a Livorno, scaglia il disco da 1,750kg fino a 50.94m. Nettissimo il successo davanti al reatino Paionni (46.20m) e al senese Bernardi (44.86m) nella competizione che assegnava anche i titoli regionali Juniores.

Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, Allievo classe 2008, supera per la prima volta in carriera il muro dei 50m con l’attrezzo riservato alla categoria superiore. Il risultato assume un valore ancor più elevato se si pensa che la gara è andata in scena in condizioni estreme, con le pedane del Campo Scuola Renato Martelli rese scivolose dalla perturbazione che ha colpito la città labronica.

Dopo l’esordio a Lucca di due settimane fa, dove mise a referto un 49.31m, Bartolini aggiunge oltre un metro al primato personale con il disco degli Juniores migliorandosi di addirittura cinque metri e mezzo rispetto alla stessa gara del 2024. Come dichiarato da lui stesso nel corso della festa societaria di dicembre, tra gli obbiettivi stagionali c’è quello di avvicinarsi ai 54.50m validi come minimo per i Campionati Europei Under 20 di Tampere, in una stagione che per quanto riguarda gli Under 18, categoria di Bartolini, non vedrà la presenza di grandi manifestazioni internazionali.

Ora l’atleta allenato da Francesco Angius guarda avanti alla finale nazionale dei Campionati Invernali di lanci, in programma a Rieti tra l’1 e il 2 marzo, e poi alla stagione estiva che lo vedrà competere nuovamente con il disco degli Allievi (1,5kg), dove si presenterà da Campione Italiano in carica.

Tornando a Livorno, da segnalare anche il netto progresso di Matteo Di Vivona, ottavo e terzo Allievo con 26.72m.