FOLLONICA – “Dopo tanti tiri e molla, dopo giravolte e dichiarazioni contrastanti, finalmente i follonichesi possono contare sull’appoggio di tutte le forze politiche locali per ottenere l’apertura di un commissariato di polizia sul territorio”. Così dichiara il capogruppo di opposizione del Pd Andrea Pecorini.

“Alle forze di centrosinistra – prosegue -, che hanno avviato l’iter per il commissariato nel 2018 e individuato anche la posizione ideale (l’ex Ipsia), adesso si unisce anche la lista Buoncristiani sindaco e l’attuale amministrazione che, per bocca dell’assessore Poggetti, conferma la volontà di perseguire l’obiettivo per l’apertura del Commissariato di Polizia a Follonica, rispondendo in consiglio comunale ad una nostra domanda d’attualità”.

“Siamo soddisfatti del ripensamento di Poggetti – dichiara il capogruppo del Pd Andrea Pecorini – che solo pochi mesi fa definiva inutile il commissariato di polizia. Sappiamo tutti, infatti, che non ci sarebbero sovrapposizioni con la compagnia dei carabinieri, che garantisce egregiamente il presidio del territorio, ma che il commissariato porterebbe ad un arricchimento dell’organico in forze a Follonica e a maggiori servizi per i nostri concittadini e per tutto il territorio delle Colline metallifere”.

“Continueremo a ‘pungolare’ l’amministrazione su temi che riteniamo trasversali e fondamentali per la qualità della vita dei e delle follonichesi e la sicurezza è uno di questi – conclude Pecorini -. Attendiamo la risposta all’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Marco Simiani per capire le reali intenzioni del governo Meloni”.