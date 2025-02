GROSSETO – Domani, mercoledì 12 febbraio 2025, la Maremma sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse, più frequenti lungo la costa. Le temperature minime saranno in ulteriore aumento, mentre le massime rimarranno stazionarie o subiranno un lieve incremento. I venti soffieranno moderati di Scirocco sulla costa e nell’Arcipelago, mentre nelle zone interne saranno deboli orientali. Il mare si presenterà mosso.

Dettagli sulle condizioni meteo

Cielo e precipitazioni : La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso, con piogge sparse che interesseranno principalmente le aree costiere. Nelle zone interne, le precipitazioni saranno meno frequenti, ma non si escludono locali rovesci.

: La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso, con piogge sparse che interesseranno principalmente le aree costiere. Nelle zone interne, le precipitazioni saranno meno frequenti, ma non si escludono locali rovesci. Temperature : Le temperature minime registreranno un ulteriore aumento rispetto ai giorni precedenti, mentre le massime rimarranno stabili o in lieve rialzo. Si consiglia di vestirsi a strati per affrontare le variazioni termiche nell’arco della giornata.

: Le temperature minime registreranno un ulteriore aumento rispetto ai giorni precedenti, mentre le massime rimarranno stabili o in lieve rialzo. Si consiglia di vestirsi a strati per affrontare le variazioni termiche nell’arco della giornata. Venti : Sulla costa e nell’Arcipelago, i venti soffieranno moderati da sud-est (Scirocco), mentre nelle zone interne saranno deboli e provenienti da est. Prestare attenzione nelle aree esposte ai venti più intensi.

: Sulla costa e nell’Arcipelago, i venti soffieranno moderati da sud-est (Scirocco), mentre nelle zone interne saranno deboli e provenienti da est. Prestare attenzione nelle aree esposte ai venti più intensi. Mare: Il mare si presenterà mosso, pertanto si raccomanda cautela per le attività marittime e per chi intende recarsi sulle spiagge.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo