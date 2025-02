GROSSETO – Bombole del gas, imballaggi e persino un materasso, tutto abbandonato ai lati dei cassonetti. Questa la segnalazione fatta da un lettore dalla campagna vicino Grosseto, nella strada dell’osservatorio astronomico tra Roselle e Istia d’Ombrone.

“La campagna è molto bella per passare delle ore all’aria aperta, per fare delle belle passeggiate, per andare a raccogliere gli asparagi – dichiara -, ma qui c’è gente che ci vive tutto l’anno, che paga le tasse al comune il quale è assente da anni… Nessuna traccia di assessori o Polizia municipale a controllare che le strade sono scadenti, che le banchine sono completamente abbandonate, che quando piove la carreggiata è piena di fango e sassi”.

“Inoltre, noi che viviamo in campagna, paghiamo la Tari come chi vive in città, ma come sempre, da come si vede dalle foto, i pochi secchioni dell’immondizia sono fatiscenti, e viene sempre abbandonato a cielo aperto qualsiasi rifiuto – afferma -. La denuncia dovrebbe partire anche da chi la raccoglie la spazzatura, ma come sempre in Italia si pensa al proprio guadagno e se lo schifo rimane in terra, a nessuno importa. Poi ci lamentiamo, perché è più facile lamentarsi che rispettare l’ambiente che ci circonda e le persone che lo abitano”.