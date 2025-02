NAPOLI – Sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per aiutare le imprese. È l’obiettivo di Confesercenti che a tal proposito ha avviato una collaborazione con Microsoft Italia per rendere l’IA uno strumento concreto di crescita competitiva, ponendo particolare attenzione alle micro, piccole e medie attività del terziario, dal commercio al turismo, passando per i servizi.

Confesercenti sta studiando un programma di formazione dedicato con l’obiettivo di accompagnare i soci in un percorso di trasformazione digitale sostenibile.

Per questo motivo il direttore provinciale Confesercenti Andrea Biondi ha partecipato a Napoli alla convention in cui è stato presentato ConfesIA, il progetto di innovazione diffusa nato per integrare il proprio patrimonio di competenze con le opportunità della trasformazione digitale.

«L’obiettivo è rendere l’Intelligenza artificiale accessibile anche alle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, grazie a strumenti digitali avanzati, assistenza personalizzata e occasioni di formazione – afferma Biondi -. Il programma aiuterà le piccole imprese a sviluppare nuovi servizi e a migliorare la loro competitività, semplificando l’adozione di soluzioni innovative che fino a ieri sembravano riservate solo alle grandi imprese».

Si tratta di un’occasione concreta per la crescita del tessuto imprenditoriale. Perché questa trasformazione sia realmente inclusiva e diventi un’opportunità per l’intero sistema produttivo, però, è essenziale che lo Stato favorisca attivamente la diffusione dell’IA anche tra le micro, piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle risorse necessarie per investire in queste tecnologie come le realtà più strutturate.

Da questo percorso possono nascere opportunità importanti anche per il Made in Italy. L’obiettivo di Confesercenti è quello di rendere tali opportunità e i relativi vantaggi, alla portata di tutti, anche delle imprese più piccole.