CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Vittoria della concentrazione, seppur sofferta, per la Blue Factor: al pala Tori il Castiglione di Massimo Bracali batte per 4-3 il Sarzana. Nell’ultima d’andata c’era comunque preoccupazione nell’affrontare i rossoneri liguri di Josè Vianna, che specialmente in casa con gli innesti della serie A1 sono molto temibili. Oltre ovviamente alle caratteristiche della pista del “vecchio mercato”. La gara è stata molto equilibrata con i portieri gran protagonisti in molti frangenti.

Ad aprire le marcature Brunelli, che mette dentro un assist di Maldini sul secondo palo. L’asse Maldini-Brunelli si ripete dopo 4′ e ancora il capitano da sinistra infila il 2-0. Il Sarzana si scuote subito, e con un gran tiro da oltre metà pista appena battuta la ripresa del gioco, Lavagetti accorcia e batte Saitta. 2-1. Grazie anche ad un cartellino blu sventolato a Lasorsa che battibecca con Tognacca il Castiglione resiste al power play rossonero, subendo anche un rigore per un fallo di Maldini su Tognacca. Saitta stoppa il tiro di Pistelli. Il pareggio del Sarzana arriva dopo una parata di Saitta, con la pallina messa dentro in tap-in da Tognacca più svelto di tutti. I biancocelesti però ritornano in vantaggio a 5′ dalla prima sirena. Lasorsa spinge il contropiede e da dietro la gabbia serve Cabella: Perroni para il primo tiro ma nulla può sul tocco a fil di palo. 3-2.

Ad inizio ripresa il Castiglione potrebbe allungare sul blu a Pistelli che aggancia Brunelli. Buralli centra la traversa su punizione. In power play la bomba di Maldini da fuori è perfetta per il 4-2. La partita rimane viva: al 10′ nuovo blu a Lasrosa che aggancia Tognacca. Lavagetti è fermato dalla parata di Saitta. Il Castiglione, sempre in inferiorità numerica, spreca il tiro libero del 10° fallo del Sarzana: Cabella spara fuori il tiro diretto. A 7′ dalla fine ancora un blu a Brunelli che si aggancia con Pistelli. Questa volta Tognacca supera Saitta per il 4-3. E’ Pistelli che poi nel finale aggancia Brunelli e si prende il blu. Perroni con la stecca sventa la punizione sempre di Brunelli. Il Castiglione si difende con ordine, sprecando diverse occasioni con il Sarzana, nuovo blu per poteste a Tognacca che sigilla la vittoria e porta a casa tre punti pesantissimi. Una classifica che vede le prime quattro squadre staccarsi e consolidare il piazzamento per i playoff finali.

Serie A2 girone B

Sarzana-Blue Factor Castiglione 3-4

SARZANA: Alessio Perroni, (Edoardo Stefanucci); Giampiero Andreani, Carlo Vanello, Matteo Pistelli, Lorenzo Angeletti, Andea Perroni, Kevin Farina, Alessio Lavagetti, Mirko Tognacca. All. Josè Oscar Vianna.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

RETI: pt (2-3) 4’41 e 8’00 Brunelli (C), 8’09 Lavagetti (S), 11’15 Tognacca (S), 19’41 Cabella (C); st 4’47 Maldini (C), 17’25 pp Tognacca (S).

1a giornata – Andata 7/8 dicembre – ritorno 15/2

Campolongo H. Salerno-Rotellistica Camaiore 1-2

Pumas Ancora Viareggio-Startit Prato 8-1

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera 8-0

Sarzana-Iren Follonica

2a giornata – Andata 14/15 dic. – r. 22/2

Newco Roller Matera-Sarzana 11-4

Spv Viareggio-Pumas Ancora Viareggio 3-6

Startit Prato-Blue Factor Castiglione 3-7

Iren Follonica-Campolongo H. Salerno 3-1

3a giornata – Andata 21 dicembre – r. 8/9 mar.

Newco Roller Matera-Iren Follonica 6-2

Blue Fator Castiglione-Spv Viareggio 8-2

Sarzana-Startit Prato 9-7

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 1-3

4a giornata – Andata 4 gen. 2025 – r. 8/9 mar

Campolongo H. Salerno-Pumas Ancora Viareggio 0-4

IpV Viareggio-Sarzana 3-4

Startit Prato-Newco Roller Matera 3-10

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 8-4

5a giornata – Andata 11/12 gennaio – r. 22/23 mar

Newco Roller Matera-Spv Viareggio 10-2

Startit Prato-Iren Follonica 3-1

Blue Factor Castiglione-Campolongo H. Salerno 9-3

Sarzana-Rotellistica Camaiore 8-5

6a giornata – Andata 13/14/18 e 19 gen. r. 29/30 mar

Campolongo H. Salerno-Sarzana

Spv Viareggio-Startit Prato

Rotellistica Camaiore-Newco Roller Matera

Iren Follonica-Pumas Ancora Viareggio

7a giornata – Andata 25/26 gennaio – r. 5/6 aprile

Spv Viareggio-Iren Follonica

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio

Startit Prato-Rotellistica Camaiore

Newco Roller Matera-Campolongo H. Salerno

8a giornata – Andata 1 febbraio – r. 12/13 aprile

Campolongo H. Salerno-Startit Prato 3-2

Blue Factor Castiglione-Iren Follonica 9-0

Pumas Ancora Viareggio-Sarzana 5-3

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 6-2

9a giornata – Andata 8/9 febbraio – r. 26 aprile

Newco Roller Matera-Pumas Ancora Viareggio 5-4

Spv Viareggio-Campolongo H. Salerno 6-2

Sarzana-Blue Factor Castiglione 3-4

Iren Follonica-Rotellistica Camaiore 2-5

Classifica

Rotellistica Camaiore (8) 21 punti; Castiglione (8), Pumas Viareggio (8), Roller Matera (8) 18; Sarzana (8) 12; Spv Viareggio (8) 9; Roller Salerno (8) 6; Prato (8), Follonica (8) 3