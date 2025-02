GROSSETO – La comunità ucraina di Grosseto torna in piazza Dante domenica 23 febbraio alle 17 per manifestare a favore della pace a tre anni dall’invasione russa.

“La guerra contro l’Ucraina a vasta scala è iniziata il 24 febbraio 2022 – dichiara la comunità ucraina -. Siamo arrivati al febbraio 2025 e in tutto questo tempo le aggressioni indiscriminate non si sono mai fermate. Ricordiamo inoltre che undici anni fa, nel 2014, è iniziata la prima invasione in Crimea. Da quel momento fino ad oggi la guerra non è mai finita. Sono stati bombardati scuole, ospedali, residenze civili. Sono state colpite strutture di vitale importanza come le centrali elettriche e dighe, sono state colpite stazioni, ponti, strade e le principali industrie. Sono state cancellate intere città. Sono stati sottratti territori con la violenza e l’orrore delle torture e degli stupri”.

“Vogliamo ricordare con voi tutte le vittime innocenti dell’invasione e rendere onore ai combattenti caduti per la libertà – proseguono -. Siamo convinti che sia necessario ritrovarci tutti insieme per sostenere la resistenza ucraina. Vogliamo inoltre contribuire a fermare la propaganda russa intorno a noi col suo carico di disinformazione, così che si possa fare un passo in avanti e vedere tutta la brutalità di questa guerra. Le comunità ucraine in tutto il mondo si sono adoperate dal basso per inviare aiuti in patria e anche noi abbiamo realizzato eventi a sostegno in questi anni, e nel corso della manifestazione ve ne parleremo chiedendo a tutti in questo momento così delicato di unirsi, di non voltare lo sguardo e di partecipare.

Ogni persona è importante”.