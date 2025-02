GROSSETO – Il Rentri è il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, uno strumento messo a punto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Per aiutare le imprese ad avere le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi normativi, Cna Grosseto organizza una serie di incontri in tutta la provincia con i propri esperti.

Si parte lunedì 17 febbraio, nella sala parrocchiale di via Civinini in località Neghelli a Orbetello, martedì 25 febbraio, al centro civico “La Pesa” in via Circonvallazione sud a Manciano, venerdì 28 febbraio, nella sede Cna di Follonica, in strada provinciale 152, via Aurelia Vecchia, 1325, lunedì 3 marzo, nella sede Cna di via Birmania 96 a Grosseto, e mercoledì 5 marzo, nella sede Cna di Castel del Piano, in via del Fattorone 18. Tutti gli incontri cominceranno alle ore 16.30.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o a [email protected] oppure chiamare il numero 0564 47111.