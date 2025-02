GROSSETO – Prende forma il nuovo comitato tecnico pro del pugilato, eletto con votazione unanime durante l’ultimo consiglio federale a carattere nazionale. Ne entra a far parte Rosanna Conti Cavini nel ruolo di vice coordinatrice. Da decenni punto di riferimento per il pugilato nazionale, Rosanna Conti Cavini assume la carica pronta a dare nuovo impulso a tutto il movimento. Assieme alla bionda signora del pugilato, fanno parte del comitato il coordinatore Rolando Grossi e i membri Bartolomeo Gordini, Franco Federici, Marcello Paciucci. Essere l’unica donna presente nel nuovo comitato, non rappresenta certo un ostacolo per la manager, da sempre molto apprezzata nel mondo della boxe per il suo impegno costante a sostegno della nobile arte e per i grandi eventi organizzati, molti dei quali a carattere internazionale. “Siamo certi che insieme svolgeremo un grande lavoro. Un caloroso benvenuto a Rosanna” è l’auspicio da parte del comitato tecnico pro sulla nomina di Rosanna Conti Cavini.

La carica conferita non è una novità per quanto riguarda il percorso svolto in questi anni. In passato, infatti, Conti Cavini ha fatto parte del Cep (comitato esecutivo professionista), sempre con il ruolo di vice coordinatrice a carattere nazionale. Un’esperienza proficua e di spessore che tornerà nuovamente utile in questo momento. L’elezione di Rosanna Conti Cavini porta nuovi impulsi e nuovi stimoli a tutto il mondo del pugilato nazionale che certamente ne trarrà giovamento a livello di attività e promozione. “Sono onorata per questa nomina – ha detto – e mi metterò subito a disposizione per ricoprire al meglio l’incarico. Ringrazio il comitato tecnico pro per il benvenuto, tutti i consiglieri federali e il presidente FPI Flavio D’Ambrosi”.