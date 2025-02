GROSSETO – Educazione sportiva, avviamento alla pratica sciistica, educazione civico-ambientale unita alla valorizzazione del paesaggio montano dell’Abetone. Sono questi i capisaldi del progetto che per quattro giorni ha interessato gli studenti delle classi seconde del corso sportivo della scuola grossetana.

I ragazzi, suddivisi dai maestri della scuola di sci in gruppi di lavoro in base alle loro competenze ed abilità sciistiche, hanno partecipato alle lezioni in modo attento ed appassionato, acquisendo una buona tecnica ed un buon grado di sicurezza nelle discese. Il professor Pierattoni ha svolto un importante lavoro di supporto collaborando con i maestri della scuola sci.

Nel pomeriggio, al ritorno dai campi di sci, gli studenti hanno visitato il museo della Linea Gotica, l’Opificio artigianale dei prodotti del sottobosco ed il museo dello sci, potendo apprezzare ricordi autentici di campioni olimpici originari dell’Abetone come Zeno Colò, Celina Seghi, Paride Milianti, Alberto Tomba.

Molto interessanti sono stati gli interventi del personale del Soccorso alpino che hanno spiegato le principali norme di sicurezza in montagna quando si scia.

I professori Mirco Pierattoni, Chiara Rigutini e Valeria Manfreda, che hanno seguito ed accompagnato il gruppo hanno potuto conoscere i propri studenti in contesti diversi da quello scolastico e apprezzarne i comportamenti, sempre precisi ed attenti.