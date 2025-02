GROSSETO – Prendono corpo le iniziative promosse dal Parco regionale della Maremma per festeggiare i 50 anni dalla sua istituzione, che ricorreranno il 7 giugno prossimo. E proprio per condividere le celebrazioni con i cittadini e favorire la conoscenza e la frequentazione della riserva naturale, lancia l’iniziativa “I Care”: dal 20 febbraio, Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, fino a domenica 23 febbraio, l’accesso al Parco sarà gratuito per chi opera in questi ambiti.

“Il cinquantesimo ‘compleanno’ del Parco è un traguardo importante – dice il presidente Simone Rusci -, che vogliamo condividere e celebrare al meglio, per sottolineare ancora di più il ruolo dell’ente non solo nella salvaguardia del territorio, ma anche come punto di riferimento per le comunità: gli abitanti della nostra provincia e di quelle limitrofe, i turisti, la comunità scientifica, ma anche quella interessata agli eventi culturali. Il nostro obiettivo, quindi, è condividere la ricchezza del Parco con quanti più soggetti possibili. Abbiamo deciso di aprire questa iniziativa con chi ogni giorno si prende cura degli altri, offrendo loro un’occasione di benessere e connessione con la natura, per estendere poi queste giornate di ingresso gratuito anche ad altre categorie professionali, rinsaldando il legame con la comunità”.

Per ottenere il biglietto omaggio è sufficiente mostrare un documento che attesti il proprio status al momento del passaggio al Centro visite di Alberese.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro visite al numero 0564 393238, scrivere all’indirizzo [email protected] o visitare il sito https://parco-maremma.it/