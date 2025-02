GROSSETO – Sabato 22 febbraio 2025, Back to the Party, il celebre format di cena-spettacolo ideato da Ettore Raso, torna con un nuovo evento esclusivo per celebrare il Carnevale. La serata, intitolata “Back to the Party Venice Carnival”, trasformerà la Sala Eden di Grosseto in un luogo magico, ispirato alle atmosfere raffinate e stravaganti del Carnevale Veneziano.

La serata sarà dedicata alle suggestioni del Carnevale di Venezia, con dame, Casanova, giocolieri e gondolieri pronti a creare un’atmosfera unica. La serata, come tutti i Back to the party, ha sempre un tema originale, ma teniamo a precisare che non vi è nessun obbligo di maschera e nel caso ci sia il desiderio di mascherarsi sono ben accetti altri temi oltre questo veneziano proposto

L’evento, come da tradizione Back to the Party, promette una serata completa: cena, spettacoli, intrattenimenti e musica che accompagneranno il pubblico fino a tarda notte.

Sul palco si esibiranno artisti di grande talento, selezionati per rendere l’evento indimenticabile:

Andrea Sax, per far cantare a tavola durante la cena

Linda Leccese, violinista straordinaria, incanterà il pubblico con il suo violino.

Francesca Magdalena Giorgi, una voce lirica di grande intensità, è l immancabile supervisione e colonna sonora del DJ Ettore Raso, anima e ideatore del format, sarà protagonista del DJ set che farà scatenare tutti fino a tarda notte.

DJ Matte J, che accompagnerà l’aperitivo e la cena con una selezione musicale ricercata.

Madame Fló, con la sua animazione teatrale, porterà un tocco di eleganza e divertimento alla serata.

Il menù di “Back to the Party Venice”

La cena, parte integrante dell’evento, proporrà un menù esclusivo ispirato ai sapori del Carnevale con un tocco a tema veneziano anche nelle piatti proposti

Antipasti: Crostone di pane al ragù bianco di laguna e baccalà mantecato su polentina croccante.

Primo: Gnocchi coriandoli alle vongole.

Secondo: Trancio di pesce spada alle cipolle.

Contorno: Dadolata di patate al finocchietto.

Dolce: Dolci del Carnevale su crema all’arancia.

Il costo della cena è di 38 euro a persona e include una bottiglia d’acqua e vino bianco IGT Tenuta di Gramineta DOC ogni quattro persone, oltre al caffè. Per chi ha allergie o intolleranze, il menù potrà essere adattato previa comunicazione al momento della prenotazione.

Un evento esclusivo a numero chiuso

L’accesso è riservato esclusivamente a chi prenota per la cena. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Durante tutta la serata sarà inoltre disponibile un cocktail bar per completare l’esperienza.

INFO E PRENOTAZIONI

📍 Dove: Sala Eden, Grosseto

📅 Quando: Sabato 22 febbraio 2025, ore 20.30

💳 Costo: Cena € 38,00 a persona

📞 Prenotazioni: 3396242020 (WhatsApp disponibile)

Il successo continua

Dopo gli straordinari risultati delle precedenti tappe, Back to the Party si conferma uno degli eventi più amati in Maremma. Non perdete l’occasione di partecipare a “Back to the Party Venice”, una serata che celebra il Carnevale in grande stile e che promette di stupire e coinvolgere tutti i partecipanti.