GROSSETO – Alti, bassi e tanta crescita per le squadre giovanili della Pallavolo Grosseto nell’ultimo weekend di agonismo. Il risultato più bello ed esaltante viene dall’Under 16 Luca Consani che ha vinto la finale per il 3° e 4° posto , salendo così sul podio del torneo del Basso Tirreno. Un bel risultato contro una coriacea Bellaria Pontedera per un gruppo con sole tre 2009 e il resto 2010, anzi una conferma visto che anche la scorsa stagione in Under 14 questo gruppo era salito ancora sul gradino più basso del podio. Ora rimane lo spareggio per accedere alla fase regionale contro la Pallavolo Primo Salto Siena, seconda classificata del Comitato Etruria.

La formazione: Matilde Marini, Lisa Sartorio, Giulia Ghita, Aurora Fanteria, Emma Rossi, Giulia Angeli, Sofia Seghetta, Sofia Guidoni, Iris Peotta, Francesca Macchi, Clara Balestri, Ginevra Consani. All. Rossano Rossi, dirigente Lavinia Poggetti.

Nella semifinale territoriale disputata ieri in trasferta a Follonica le Under 14 Brandini Grosseto si aggiudicano il quarto posto finale, dopo una sconfitta al tie break per 15-13 inflitta dalle padrone di casa. Sorride l’allenatrice Elisabetta Alberti: “Le mie hanno lottato e ad inizio gara c’è stata la sensazione di poter dominare la partita, poi una buona reazione delle avversarie soprattutto al servizio, unita ad una fragilità nelle azioni di muro e difesa che sicuramente non ci descrive, ci hanno portato al risultato finale. Finisce così un viaggio colorato ed inaspettato, ma le “iene” torneranno presto a darci grandi soddisfazioni”.

Queste le atlete a disposizione: Merilù Almonte, Dorotea Costanzi, Francesca Costoli, Giada De Falco, Elena Gemignani, Bianca Guscelli, Ajla Lika, Sofia Ponticelli, Gemma Spernanzoni, Elena Torriti, Marta Torriti, Ginevra Vergari, Alice Tortelli e Ilary Villani.

Ko per 2-1 delle Under 13 Giorgio Peri contro l’Invicta. L’allenatrice Elisabetta Alberti riassume così la gara: “Le nostre partono bene ma affrontano una partita decorata da errori e qualche momento di distrazione. Spernanzoni e compagne ci provano, ma l’impegno non basta per portare a casa la partita. Ci dobbiamo accontentare di un punto che però ci mantiene ancorate al secondo posto. Prossimo appuntamento a Follonica”.

Queste le atlete a disposizione di Alberti: Gemma Spernanzoni, Viola Angeletti, Giada De Falco, Elena Gemignani, Viola Duchini, Sofia Manaschi, Melissa Stefi e Alessia Giacobetti.

Appassionante vittoria per 2-1 della formazione Under 16 rossa impegnata nel campionato UISP e seguita da Leonello Corridori contro le pari del Volley Massa Marittima ASD.

“Tranne il primo set dove la massetane hanno dato filo da torcere alle mie ragazze, gli altri due sono stati controllati e vinti con determinazione e per questo devo fare i complimenti a tutte! Brave, avanti così!” ha commentato Corridori a fine gara.

Sconfitte 3 a 0 le Under 12 Deep Chic allenate da Coach Silvia Rustighi contro la Pallavolo Follonica. “Abbiamo giocato la nostra miglior partita per adesso – ha commentato Rustighi – Eravamo senza le 2013 e qualche assenza nelle 2014, nonostante ciò le mie bimbe hanno ricevuto molto meglio. Diciamo che quella di stamani è stata una gara con molti più spunti tecnici e tattici. Ci vorrà del tempo, ma già nel girone di ritorno miglioreremo”.