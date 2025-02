GROSSETO – Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud impegnato nel monitoraggio dei corsi d’acqua ingrossati dalle precipitazioni sin dalla prima mattina di sabato 8 febbraio. Operatori e tecnici sono stati attivati vista l’allerta meteo diramata dalla protezione civile, con piogge diffuse che in effetti sono cadute in gran parte della provincia di Grosseto e di Siena e picchi che hanno superato i 60 millimetri lungo la fascia costiera e l’alta pianura grossetana (In foto il fosso Squartapaglia a Casotto Pescatori, dove sono caduti quasi 70 millimetri di pioggia..

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio è stato aperto il servizio di piena sul fiume Bruna, ma costante vigilanza è in atto anche sul torrente Sovata. Personale di Cb6 è presente sui due corsi d’acqua per azionare e controllare le paratie.

“Al momento tutto il reticolo che fa parte del comprensorio gestito dal Consorzio, sia nella provincia di Grosseto che in quella di Siena – afferma Massimo Tassi, responsabile area manutenzione – ha retto bene e non si registrano criticità. I nostri operatori saranno impegnati almeno fino alla serata di domenica 9 febbraio, visto il prolungamento dell’allerta gialla, quando la perturbazione dovrebbe terminare”.