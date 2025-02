GROSSETO – Alla sua seconda gara tra gli Under 18, Riccardo Rabai conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Indoor di Ancona 2025: il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema è terzo nella gara dei 5.000m di marcia vinta dall’inarrivabile lombardo Nicolò Vidal, che con il crono di 20:46.19 ha migliorato il primato nazionale di categoria.

Per l’atleta classe 2009 allenato da Fabrizio Pezzuto si tratta della seconda medaglia tricolore nel giro di pochi mesi, a ottobre Rabai salì infatti sul gradino più alto del podio a Caorle in occasione dei Campionati Italiani Cadetti.

Al PalaCasali, il grossetano si vede infliggere una penalità di 30 secondi, penalità che non gli impedisce di chiudere in 22:25.14 alle spalle dell’abruzzese Giuseppe Marchionno (22:13.09) e risultare essere il migliore atleta d’Italia al primo anno di categoria.

Nella prima giornata della rassegna, c’è anche il 15esimo posto di Anselme Faragli nel salto in lungo (6.41m) e il primato personale di Gabriele D’Amico nei 60m che, dopo aver corso in 7.12 le batterie, chiude con 7.14 la semifinale.