GROSSETO – Una vera e propria impresa quella di Gabriele D’Amico ai Campionati Italiani Indoor Allievi di Ancona 2025: il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema sale sul gradino più alto del podio dei 200m disintegrando il primato toscano Under 18 che resisteva da 11 anni.

Allenato da Jacopo Boscarini, D’Amico si rifà con gli interessi della cocente delusione dello scorso ottobre, quando una caduta nei metri finali lo mise fuori gioco nella rassegna tricolore Cadetti di Caorle.

Al primo anno di categoria, e in una delle sue primissime gare tra gli Allievi, l’atleta nativo dell’Argentario supera brillantemente l’ostacolo delle qualificazioni correndo in 22.46 e migliorando di 8 centesimi il miglior crono toscano di sempre, stabilito nel 2014 da Fabio Pierotti.

In finale il capolavoro: D’Amico compete alla pari degli avversari nei primi 100m, per poi cambiare marcia nella seconda curva e tagliare per primo il traguardo con un grandissimo 22.25 che vale un’ulteriore progressione sul record regionale corso in precedenza. Il podio è completato dai milanesi Matteo Berardo (22.29) e Stefano Panzacchi (22.47).

Nella seconda e ultima giornata di Ancona, bella prova anche per Daniel Dante Merli nei 60hs, che corre in 8.36 qualificandosi per le semifinale dove si ripete in 8.37 (16mo). Anselme Faragli chiude con 9.11.