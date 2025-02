GROSSETO – Fumata nera contro il Terranuova Traiana per il Grosseto, battuto 2-1 in rimonta al Carlo Zecchini. Contro un avversario di bassa classifica, la ventitreesima di campionato dei torelli, ancora vistosamente rimaneggiati, è più dura del previsto: gli ospiti si rivelano più lucidi e combattivi del previsto, sia nel difendersi che nell’attaccare. Prima mezz’ora di marca grossetana con un paio di chance e il gol di Sabelli al 34′, ma gli uomini di Becattini rimediano poco prima del riposo, con tocco di Zhupa su angolo.

Nella ripresa gli unionisti si ripropongono in avanti ma senza far male. Dopo alcuni cambi il Traiana passa in vantaggio con Marini, mentre il Grifone sfiora il pareggio con Sane, subentrato ad un compagno. Sesta sconfitta quindi per gli uomini di Consonni, che assistono alla fuga a più tredici della leader Livorno ma mantengono la quarta piazza per i mezzi passi falsi delle dirette avversarie (foto di Paolo Orlando).

guarda tutte le foto 28



Grosseto, ko di misura con il Terranuova Traiana

GROSSETO: Raffaelli, Addiego Mobilio, Sabelli, Riccobono, Nunziati, Bolcano, Caponi, Benucci, Possenti, Senigagliesi, Guerrini. A disposizione: Lampret, Chrysovergis, Sabattini, Shenaj, Sane, Sacchini, Grasso, Gnazale, Di Meglio. All. Consonni.

TERRANUOVA TRAIANA: Timperanza, Bega, Saitta, Zhupa, Senzamici, Iaiunese, Mannella, Marini, Tassi, Cappelli, Degl’Innocenti. A disposizione: Morandi, Lischi, Privitera, Massai, Sacconi, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini. All. Becattini.

ARBITRO: Velocci di Frosinone; assistenti Rossini di Genova e Gneo di Latina.

MARCATORI: 34′ Sabelli, 45′ Zhupa, 32′ st Marini.