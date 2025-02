Foto di repertorio

CASTELL’AZZARA – Dopo il successo ai Mondiali di tiro con l’arco da caccia in Austria, Paolo Rossi è stato premiato anche dal Coni.

Il coordinatore e ct della squadra nazionale italiana Fidasc vede ora avverarsi un altro sogno, il Coni Nazionale infatti gli ha assegnato la stella di bronzo al merito sportivo 2023, per il riconoscimento delle benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale svolta nei 35 anni dedicati allo sport del tiro con l’arco.

«Mi congratulo profondamente con te – ha precisato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella motivazione del assegnazione – augurando che l’attività dirigenziale possa proseguire con ulteriori traguardi e soddisfazioni».

Per Paolo Rossi, che negli anni ha sommato all’attività di arciere quella di allenatore e selezionatore di talenti, la soddisfazione è davvero grande. «Sono veramente entusiasta di questa onorificenza – racconta Rossi – E di averla portata in provincia di Grosseto, e soprattutto a Castell’Azzara. Spero che per questo mio affetto al luogo dove vivo non me ne voglia nessuno. Per me è una grande soddisfazione».

L’onorificenza, per ora annunciata tramite comunicazione ufficiale, verrà consegnata nel corso della cerimonia che sarà predisposta dal comitato regionale del Coni.