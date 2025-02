MARINA DI GROSSETO – La Balneari della Maremma Grossetana (rete di imprese), ricerca per la stagione 2025, personale in possesso di brevetto di bagnino di Salvataggio (Mip) che sia disponibile a lavorare come assistente bagnante sulle torrette di salvataggio del litorale costiero del comune di Grosseto.

L’ offerta di lavoro riguarda esclusivamente il servizio prestato sulle torrette di salvataggio con un contratto che seguirà le indicazioni del Ccnl per la figura lavorativa in questione.

Il periodo di disponibilità richiesto sarà dal 15\6 al 15\9.

Chiunque fosse interessato può mandare una mail a: [email protected] o contattare il numero tramite messaggio whatsapp al 3385842158.