GROSSETO – Per il Circolo Pattinatori Grosseto inizia stasera sabato alle 20,45, sulla pista Mario Parri, di via Mercurio, un ciclo di partite decisivo per le sorti della stagione. Da sabato 8 febbraio a sabato 8 marzo i ragazzi di Massimo Mariotti disputeranno cinque incontri, che possono permettere di andare anche oltre ad una semplice salvezza. Il Grosseto avrà a disposizione tre gare casalinghe (Monza, Sarzana Valdagno) e le trasferte a Viareggio e Sandrigo, per migliorare il suo score personale, che dopo 17 giornate parla di 20 punti e di un ottavo posto. In sostanza il calendario, nei prossimi 28 giorni, mette di fronte a Saavedra e compagni le due formazioni che li procedono al sesto e settimo posto e tre delle delle sei che seguono. Si parte con il duello contro l’ambizioso Monza, un quintetto che sta disputando una stagione sopra le righe, con 24 punti, quattro in più dei grossetani, grazie a un organico giovane che sta rispettando le previsioni della vigilia.

All’andata i Pattinatori chiusero con un meritato pareggio per 4-4, al termine di un incontro appassionante, sempre sul filo dell’equilibrio e con il punteggio in altalenante prima della rete conclusiva di Sillero al 21’. In questa 18ª uscita i biancorossi proveranno a fare ancora meglio. Il tecnico Mariotti recupera Stefano Paghi, che ha scontato il turno di squalifica, ma non Gabriel Cairo, che ha ripreso la preparazione e che dovrebbe tornare a Grosseto a fine mese. Nella lista dei 10 convocati, dunque, anche in questa settimana ci sarà Tommaso Giusti.

“Inizia un ciclo contro squadre che più ho meno hanno un organico simile al nostro – sottolinea mister Massimo Mariotti – e che determinerà il futuro del campionato. L’obiettivo è mantenere la categoria e uscire dai playout, ma dobbiamo capire se possiamo ambire a qualcosa di più. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensa a una partita alla volta. E’ vero che l’occasione è ghiotta per salire in classifica, ma lo è anche per gli altri. Fare punti con Monza ci potrebbe intanto sistemare in una posizione di media tranquillità. Con l’organico ridotto, abbiamo fatto delle belle partite, a parte il secondo tempo di Bassano: abbiamo messo in difficoltà il Trissino, disputato una bella partita contro il Follonica e il Montebello. Dobbiamo continuare a lavorare bene e continuare a guardare dietro, non davanti”.