GROSSETO – Palla ovale giovanile al campo Viviana e Francesca di viale Lazzeretti, con il raggruppamento Under 12 ospitato dalla locale Grosseto Rugby Club. Domenica mattina dalle 10,30 si sfideranno il Grosseto affiliato a Rosignano e Golfo, l’Elba, il Firenze 1931 e la franchigia formata da Cecina, Piombino e Rufus.

Previsti spettacolo e bei gesti atletici in campo, grazie a società sempre più esperte e rodate da tante trasferte e tornei, ma il divertimento continuerà anche dopo il fischio finale col terzo tempo fra giocatori, genitori, dirigenti e tifosi; previsti tortelli rigorosamente maremmani, salsicce e panini a prezzi popular, con la dirigenza ed i genitori dei biancorossi che si industrieranno come al solito per mettere a tavola tutti i presenti.

Importante il contributo di sponsor tutti maremmani alla causa del Grosseto Rugby, ovvero Farmacia Verdemaremma, Edilpittura Costruzioni, Ferroedilizia, Gieffe, Macelleria Gourmet Gabriele Rossi, Zambernardi Caffé, Bagno Tropical di Marina di Grosseto, Grifo Carburanti, Chimenti Distribuzione, FA.LE lavorazione ferro, Metallika verniciatura polvere e trattamento metalli ed Etruria Luce e Gas.