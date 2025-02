GROSSETO – Un confronto fondamentale per rimanere in corsa per un posto playoff attende domenica sera, alle 20,30, la formazione femminile di serie C della Gea Basketball Grosseto sul parquet del Ficeclum Fucecchio, penultimo ma ultimamente autore di buone prestazioni. Alle grossetane servirà la grinta vista nelle ultime uscite, che non hanno portato punti, ma la consapevolezza di aver saputo tenere testa alle prime della classe.

Per le ragazze di Silvio Andreozzi è il secondo impegno della settimana dopo il recupero di giovedì sera a Montecatini perso per 57-38, dopo aver disputato una gran bella partita, al cospetto della capolista, che ha dovuto impegnarsi al massimo per superare le biancorosse. Parte molto bene Grosseto ma, dopo un primo tempo equilibrato (11-11), le padrone di casa mettono a segno 6 triple che fanno prendere il largo e andare al riposo sul 33/19. Le grossetane, che si sono presentate al duello con la regina senza timori reverenziali, al rientro sono più determinate e tornano a meno otto. Montecatini spreca, ma si ritrova e allunga, anche se alla fini sono estremamente graditi i complimenti sinceri alle grossetane.

Convocate Emma Bertaccini, Teresa Vallini, Marta Vannozzi, Federica Cipolletta, Clara Nunziatini, Giulia Faragli, Mery Bertaccini, Myriam Perillo, Chiara De Michele,

La classifica: Pall. Femm. Montecatini 26 punti; Farmacia Biagi Capannori 24; Cestistica Rosa Prato e B.F. Porcari 20; Baloncesto Firenze e Affrico Firenze 18; Pall. Femminile Pisa, Pall. Femm. Firenze 14; Gea Grosseto 12, Castelfiorentino 8; Ficeclum Fucecchio 4; Pall. Femm. Viareggio 2.

Prosegue intanto senza sosta la marcia vincente della formazione Under 15 della Gea Grosseto, allenata da Luca Faragli, che ha vinto la terza gara consecutiva, sul campo della P.F. Viareggio (28-74), al termine di un incontro sempre condotto da Pepi e compagne. La Gea ha chiuso avanti di quattro punti il primo quarto, poi ha preso il largo grazie a un parziale di 18-4. Senza storia la ripresa, nella quale le grossetane ha messo insieme altri 41 punti.

GEA UNDER 15: Pepi 14, Grilli 6, Bisanti 12, Mazzi 8, Marconi 7, Diacene 2, Apicella 11, Manganelli 13. All. Luca Faragli. Parziali 11-15, 15-33; 22-55, 28-74.