GROSSETO – Per una Gea Basketball Grosseto in crisi di risultati, con una sola vittoria casalinga nelle ultime sette giornate, è in arrivo domenica alle 18 uno scontro terribile, contro l’imbattuta corazzata della Virtus Certaldo, che sta dominando il girone B della divisione regionale 1. Il quintetto fiorentino, allenato da Andrea Crocetti, ha messo in fila 17 successi e ha addirittura otto lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica.

I ragazzi di Marco Santolamazza, nonostante il pesante ritardo in graduatoria, hanno necessità di tornare a muovere la classifica, che di settimana in settimana si sta facendo sempre più compatta. I biancorossi continuano ad occupare la quarta posizione, ma dopo gli ultimi risultati, in coabitazione con altre sette compagine. In sostanza, se il campionato finisse oggi, si dovrebbe andare a guardare sconti diretti differenza canestri per stabilire le otto qualificate per il playoff, con due squadre che rimarrebbero fuori. Detto questo, per far capire l’importanza dell’incontro di domenica pomeriggio al Palasport di via Austria, che precede tra l’altro, due trasferte difficilissime, contro Poggibonsi e Valdelsa, che accompagnano la Gea in quarta posizione. Coach Santolamazza in settimana ha lavorato per cercare di limare gli errori e le lacune che sono emerse in queste ultime settimane, cercando di riportare serenità, gioco di squadra e una percentuale di tiro migliore, per poter rimanere in partita contro la capolista e per poter poi giocare alla pari le prossime due trasferte in terra senese, che potrebbero dare una svolta alla stagione del quintetto grossetano. Contro la Virtus Certaldo, il Grosseto ha bisogno del suo pubblico per mettere a segno un’impresa che sarebbe fondamentale per proseguire con maggiori stimoli e una mentalità diversa.

Coach Santolamazza dovrà fare sicuramente a meno di Mirko Mari, influenzato, mentre in dubbio è la presenza di Davide Liberati: “Ci troviamo di fronte un avversario che finora ha saputo solo vincere, sia in campionato che in Coppa Toscana: Certaldo ha saputo portare a casa il successo anche quando non era in giornata. Non partiamo affatto battuti: dobbiamo sfruttare il campo e dimostrare che siamo i più forti. Per uscire da questa situazione serve una scintilla e questa potrebbe essere l’occasione giusta, mi aspetto una reazione mentale e tanta rabbia positiva”.

Convocati Jacopo Biagetti, Lorenzo Scurti, Davide Liberati, Alberto Mazzei, Danilo Ignarra, Edoardo Furi, Dario Romboli, Tommaso Ense, Max Mezzani, Federico Baccheschi, Alessandro Pepi. Arbitreranno Pucciarelli di Cascina e Cabizza di Prato.

La classifica dopo la 1a di ritorno: Virtus Certaldo 34 punti; Asciano 26; Valbisenzio 24; Gea Grosseto, Poggibonsi, Valdelsa, Monteroni, Sestese, Montespertoli, Laurenziana 18; Galli San Giovanni e Calenzano 16; Ms Synergy S.Giovanni 14; Jokers Legnaia 8; Maginot Siena e Union Campi 4.