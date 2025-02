GROSSETO – Ventitreesima di campionato per il Grifone, che ospiterà la terzultima Terranuova Traiana al Carlo Zecchini. Pronostici e numeri a favore dei biancorossi, ancora rimaneggiati da infortuni di peso ma ben intenzionati a fare bottino pieno.

“Abbiamo fuori Dierna, Macchi, Cretella e Marzierli – ha chiarito mister Consonni nell’intervista prepartita – da quel punto di vista non siamo messi benissimo quando abbiamo iniziato il 2025 sicuramente non siamo stati fortunati, abbiamo avuto tante defezioni, può essere abbastanza fisiologico per quello che alcuni hanno dato però dobbiamo andare avanti e bisogna guardare con positività. Per quanto riguarda la demotivazione, non penso. forse a San Giovanni poteva essere perché è stata una gara sottotono da parte di un po’ tutti. A Livorno e Poggibonsi il gruppo era invece motivato. Non ho queste sensazioni. Domani avremo un solo risultato come a San Giovanni; proveremo con tutte le nostre forze a vincere la partita che per carta e numeri è abbordabile ma non è così che si misurano le partite, sono una squadra che prova a giocare con elementi di discreta qualità, Massimo rispetto ma noi domani dobbiamo vincere”.

Convocati Addiego Mobilio, Benucci, Bolcano, Caponi, Chrysovergis, Corallini, Di Meglio, Gnazale, Grasso, Guerrini, Lampret,Nunziati, Piersanti, Possenti, Raffaelli, Riccobono, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Sane, Senigagliesi e Shenaj.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini di Grosseto.

Il programma e gli arbitri della 23esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Seravezza Pozzi (Niccolai di Pistoia)

Fezzanese-Sangiovannese (Palmisano di Saronno)

Follonica Gavorrano-Fulgens Foligno (Iudicone di Formia)

Ghiviborgo Vds-Flaminia Civitacastellana (Nuckchedy di Caltanissetta)

Grosseto-Terranuova Traiana (Velocci di Frosinone)

Ostiamare-Livorno (Spina di Barletta)

San Donato Tavarnelle-Poggibonsi (Montevergine di Ragusa)

Siena-Orvietana (Costa di Busto Arsizio)

Sporting Trestina-Figline (Scarpati di Formia)

La classifica:

Livorno 51 punti; Seravezza, Fulgens Foligno 41; Grosseto 39; Siena 38; Ghiviborgo 35; Poggibonsi, Orvietana 31; Sangiovannese, Aquila Montevarchi 29; Follonica Gavorrano, Ostia Mare 28; Figline 26; San Donato Tavarnelle 24; Terranuova Traiana 21; Flaminia Civitacastellana 16; Fezzanese 15