CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il progetto di rigenerazione urbana dell’area ex-Paoletti approda in Parlamento, presentato come modello per la Regione Toscana.

Su iniziativa dell’onorevole Marco Simiani e Ubaldo Pagano, il progetto è stato presentato presso la sala stampa della Camera dei deputati in occasione dell’incontro “Urban Re-Start. Ridisegniamo il futuro”.

«Un grande onore per il nostro Comune – afferma la sindaca Elena Nappi – e una grande soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto dal Vicesindaco delegato all’urbanistica Federico Mazzarello, dal dirigente dei settori tecnici Fabio Menchetti e dall’architetto incaricato Stefano Giommoni. Riqualificare e recuperare sono le parole d’ordine che hanno ispirato questo progetto per riportare alla vita una zona degradata e per troppo tempo lasciata in totale abbandono, ma che ha molteplici potenzialità di sviluppo e di reimpiego socialmente ed ambientalmente utile».

L’intervento di rigenerazione urbana dell’area ex Paoletti prevede la riqualificazione di un area artigianale dismessa con la realizzazione di una zona commerciale con parcheggi ed aree verdi, un parco urbano con un anfiteatro a cielo aperto collegato da pedonali e dalla ciclabile al paese, tutto contornato da alberature, dove si affacceranno edifici per attività ricreative e servizi alla persona.

«Un progetto che prende forma dopo un attento lavoro di ricerca – dichiara il vicesindaco Federico Mazzarello – e grazie ad un ampio percorso partecipativo della cittadinanza. Ancor prima della rigenerazione architettonica ed edilizia dell’area, l’obiettivo è stato quello di rigenerare un luogo e renderlo nuovamente vivo per la comunità. Come ogni progetto di rigenerazione, anche questo, porterà i maggiori benefici nel lungo periodo, quando finalmente l’area sarà recuperata totalmente ed il progetto attuato nella sua interezza. Intanto siamo felici che anche grazie a questo progetto Castiglione abbia ottenuto un altro riconoscimento oltre ad un finanziamento di 700 mila euro da reinvestire sul territorio comunale».

All’evento, organizzato in collaborazione con Radio Parlamentare – Percorso Consapevole, sono stati presentati progetti di rigenerazione urbana dei comuni di Bari, Bologna, Caserta, Città di Castello e Sassari.