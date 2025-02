GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 7 febbraio



AMIATA

7-2-2025 – Nasce il Parco letterario della Maremma e dell’Amiata: in municipio la presentazione

FOLLONICA

7-2-2025 – Al Piccolo Cineclub Tirreno arriva “Familia”: «Film necessario sul tema delle violenze domestiche»

GROSSETO

7-2-2025 – Aperitivo e vinili: al Qb serata di musica con Mirko Gallara

7-2-2025 – La crescita demografica della città nel ‘800: conferenza al Polo universitario

Fino al 14-2-2025 – All’Archivio di Stato si celebra la scrittura a mano: ecco la mostra “Scripta manent”

SORANO

7-2-2025 – Un 2025 di eventi alla biblioteca “Vanni”: nel primo incontro si parla di benessere psicofisico

SABATO 8 febbraio



AMIATA

8-2-2025 – A teatro doppio spettacolo: prima la commedia e poi il concerto dedicato a Bob Dylan

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

8-2-2025 – Rassegna “Favole e sogni”: in biblioteca arriva “Animali”, un divertente spettacolo di pupazzi

Fino al 9-2-2025 – A Castiglione fine settimana di eventi: appuntamento al museo e poi il carnevale di Super Mario

GROSSETO

8-2-2025 – Alla scoperta di un Pirandello inedito: “Le circostanze fragili” alla libreria Qb

8-2-2025 – Rassegna Scriabin: la pianista russa Daria Vasileva in concerto alle Clarisse

DOMENICA 9 febbraio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

9-2-2025 – Carnevale Follonica: domenica la seconda sfilata e l’elezione di Miss Carnevale

GROSSETO

9-2-2025 – Music and wine, al via la 35esima edizione: ecco il programma completo

