CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta domenicale per la Blue Factor a Sarzana: al pala Tori alle 18 con arbitraggio di Matteo Fermi di Piacenza, si gioca l’ultima giornata d’andata. Per il Castiglione l’obiettivo è quello di non fermarsi, dopo la vittoria nel derby contro il Follonica e dare continuità alla crescita di squadra. Praticamente al completo la rosa biancoceleste di serie A2, con il recupero quasi definitivo di Mattia Piro reduce dal lungo stop per la pubalgia. «Ci siamo allenati bene – conferma il tecnico dell’HcC Massimo Bracali – e vedo giocatori motivati. Il nostro percorso non cambia, con la consapevolezza che vogliamo raggiungere i nostri traguardi. Alla squadra ho chiesto maggiore attenzione alla fase difensiva. A Sarzana non sarà una gara semplice, sia per le caratteristiche della pista che per la forza dei rossoneri, che potranno attingere anche ad elementi che gravitano nella serie A1. Noi faremo come sempre del nostro meglio». Da tenere d’occhio in casa ligure dell’allenatore Josè Oscar Vianna i due bomber: Lorenzo Angeletti, 12 gol, e Matteo Pistelli, 10 reti.

Ferma la serie B con la sfida contro i Pumas Ancora Viareggio rimandata al prossimo 19 febbraio, così come per l’Under 23, che doveva giocare questo venerdì, per problemi in casa Spv a causa della febbre che ha colpito molti giocatori. L’Under 17 recupera domenica alle 11.30 al Casa Mora, la gara dell’ottava giornata contro il Sarzana. Trasferta a Viareggio per l’Under 15: per la dodicesima giornata al pala Barsacchi gara contro il Ccg.

Serie A2 girone B

1a giornata – Andata 7/8 dicembre – ritorno 15/2

Campolongo H. Salerno-Rotellistica Camaiore 1-2

Pumas Ancora Viareggio-Startit Prato 8-1

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera 8-0

Sarzana-Iren Follonica

2a giornata – Andata 14/15 dic. – r. 22/2

Newco Roller Matera-Sarzana 11-4

Spv Viareggio-Pumas Ancora Viareggio 3-6

Startit Prato-Blue Factor Castiglione 3-7

Iren Follonica-Campolongo H. Salerno 3-1

3a giornata – Andata 21 dicembre – r. 8/9 mar.

Newco Roller Matera-Iren Follonica 6-2

Blue Fator Castiglione-Spv Viareggio 8-2

Sarzana-Startit Prato 9-7

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 1-3

4a giornata – Andata 4 gen. 2025 – r. 8/9 mar

Campolongo H. Salerno-Pumas Ancora Viareggio 0-4

IpV Viareggio-Sarzana 3-4

Startit Prato-Newco Roller Matera 3-10

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 8-4

5a giornata – Andata 11/12 gennaio – r. 22/23 mar

Newco Roller Matera-Spv Viareggio 10-2

Startit Prato-Iren Follonica 3-1

Blue Factor Castiglione-Campolongo H. Salerno 9-3

Sarzana-Rotellistica Camaiore 8-5

6a giornata – Andata 13/14/18 e 19 gen. r. 29/30 mar

Campolongo H. Salerno-Sarzana

Spv Viareggio-Startit Prato

Rotellistica Camaiore-Newco Roller Matera

Iren Follonica-Pumas Ancora Viareggio

7a giornata – Andata 25/26 gennaio – r. 5/6 aprile

Spv Viareggio-Iren Follonica

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio

Startit Prato-Rotellistica Camaiore

Newco Roller Matera-Campolongo H. Salerno

8a giornata – Andata 1 febbraio – r. 12/13 aprile

Campolongo H. Salerno-Startit Prato 3-2

Blue Factor Castiglione-Iren Follonica 9-0

Pumas Ancora Viareggio-Sarzana 5-3

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 6-2

9a giornata – Andata 8/9 febbraio – r. 26 aprile

Newco Roller Matera-Pumas Ancora Viareggio

Spv Viareggio-Campolongo H. Salerno

Sarzana-Blue Factor Castiglione

Iren Follonica-Rotellistica Camaiore

Classifica

Rotellistica Camaiore (7), Pumas Viareggio (7) 18 punti; Castiglione (7), Roller Matera (7) 15; Sarzana (7) 12; Roller Salerno (7), Spv Viareggio (7) 6; Prato (8), Follonica (7) 3

Serie B girone E

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 18/1

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio (19 febb)

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi (27 febb)

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio

Spv Viareggio-Cp Grosseto

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio

Classifica

Forte dei Marmi (3), Hc Castiglione (3) 9 punti; Cp Grosseto (4), Pumas Viareggio (4) 6; Spv Viareggio (4), Cgc Viareggio (4) 4; Rotellistica Camaiore (4) 3; Prato (3) 0

Under 23 zona 4

1a giornata 25 ottobre

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-5

Follonica-Cgc Viareggio 2-0

Pumas A. Viareggio-Sarzana 6-2

2a giornata 8 novembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 6-3

Pumas A. Viareggio-Cgc Viareggio 5-2

Sarzana-Spv Viareggio 4-2

3a giornata 28 novembre

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 9-3

Follonica-Spv Viareggio 3-1

Cgc Viareggio-Sarzana 4-8

4a giornata 17/12 – 17/1 – 5/2

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio 3-1

Blue Factor Castiglione-Viareggio 15-0

Follonica-Sarzana

5a giornata 24 gennaio

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 1-4

Sarzana-Blue Factor Castiglione 13-5

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-0

6a giornata 7 febbraio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio

Cgc Viareggio-Follonica

Sarzana-Pumas A. Viareggio

7a giornata 28 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Sarzana

Follonica-Blue Factor Castiglione

8a giornata 14 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Follonica

Sarzana-Cgc Viareggio

9a giornata 4 aprile

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione

Sarzana-Follonica

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio

10a giornata 2 maggio

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Follonica-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Classifica

Pumas A. Viareggio (5) 12 punti; Sarzana (4) 9; Hc Castiglione (5), Spv Viareggio (5) 7; Follonica (4) 6; Cgc Viareggio (5) 0

Under 17 – zona 4

1a giornata 25-27 ottobre

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 8-3

Pumas A. Viareggio-Sarzana 10-1

Versilia H. Forte-Follonica 13-2

2a giornata 3-5 e 26 novembre 5 dicembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 15-3

Sarzana-Spv Viareggio 8-3

Pumas A. Viareggio-Versilia H. Forte 3-1

3a giornata 10 novembre

Sarzana-Blue Factor Castiglione 4-5

Spv Viareggio-Versilia H. Forte 5-7

Follonica-Pumas A. Viareggio 1-9

4a giornata 24 novembre

Versilia H. Forte-Blue Factor Castiglione 2-4

Follonica-Sarzana 4-6

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio 9-1

5a giornata 1 dicembre

Spv Viareggio-Follonica 4-2

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio 3-2

Sarzana-Versilia H. Forte 4-8

6a giornata 8 dicembre

Follonica-Versilia H. Forte 1-13

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 2-12

Sarzana-Pumas A. Viareggio Rinv.

7a giornata 18-22 dicembre

Spv Viareggio-Sarzana 5-4

Follonica-Blue Factor Castiglione 2-9

Versilia H. Forte-Pumas A. Viareggio Rinv.

8a giornata 12 gennaio 2025

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-4

Blue Factor Castiglione-Sarzana Rinv.

Versilia H. Forte-Spv Viareggio 15/1

9a giornata 26 gennaio

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio Rinv.

Blue Factor Castiglione-Versilia H. Forte 4-4

Sarzana-Follonica 11-6

10a giornata 2 febbraio

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 7-1

Versilia H. Forte-Sarzana 9-1

Follonica-Spv Viareggio 6-8

Classifica

Pumas A. Viareggio (9), Hc Castiglione (9) 22 punti; Versilia H. Forte (10) 20; Sarzana (9), Spv Viareggio (9) 9; Follonica (10) 0

Under 15 – zona 4

1a giornata 19 ottobre – 8 giornata 21 dicembre

Spv Viareggio-Gb Mec Cgc Viareggio 9-2 – 7-2

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 1-4 – Rinv.

Follonica-Sarzana 0-5 – 2-3

2a giornata 24/26 ottobre – 9 giornata 11 gennaio 2025

Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto 15-1 – 6-0

Gb Mec Cgc Viareggio-Follonica 11-4 – 1-1

Sarzana-Rotellistica Camaiore 4-2 – 2-

3a giornata 2 novembre – 10 giornata 25 gennaio

Gb Mec Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 3-2 – 1-3

Follonica-Cp Grosseto 2-4 – 3-2

Sarzana-Spv Viareggio 2-10 – 2-3

4a giornata 9 novembre – 11 giornata 1 febbraio

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-7 – 3-6

Cp Grosseto-Sarzana 5-3 – 0-3

Rotellistica Camaiore-Follonica 10-0 – Rinv.

5a giornata 16/23 novembre – 12 giornata 8 febbraio

Spv Viareggio-Follonica 10-2

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 1-3

Blue Factor Castiglione-Gb Mec Cgc Viareggio 24-0

6a giornata 30 novembre – 13 giornata 22 febbraio

Sarzana-Blue Factor Castiglione 2-10

Gb Mec Cgc Viareggio-Cp Grosseto 3-4

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 4-11

7a giornata 7 dicembre – 14 giornata 1 marzo

Spv Viareggio-Cp Grosseto 9-1

Blue Factor Castiglione-Follonica 14-1

Cgc Viareggio-Sarzana 3-1

Classifica

Hc Castiglione (8) 24 punti; Spv Viareggio (9) 21; Rotellistica Camaiore (8), Sarzana (10) 12; Cgc Viareggio (9) 10; Cp Grosseto (9) 9; Follonica (9) 4