FOLLONICA – La comunicazione ufficiale è già arrivata in municipio. Riccardo D’Ambra, consigliere comunale, unico eletto nella lista Prima Follonica, ha costituito un nuovo gruppo consiliare, “cancellando” di fatto la rappresentanza della civica all’interno del Consiglio comunale.

Una mossa che scuote il centrodestra anche perché D’Ambra pur rimanendo all’interno della maggioranza che da giugno scorso governa Follonica dà un segnale importante a tutta la coalizione. «Questa – spiega D’Ambra – spero che sia un’opportunità anche per altri consiglieri, una casa nuova all’interno della maggioranza».

«Sarà un’opzione – aggiunge D’Ambra – anche per altri colleghi in consiglio che magari non sono felicissimi di come sta andando la consiliatura in questi primi otto mesi».

Più che una vera è propria critica all’azione del sindaco Matteo Buoncristiani e alla sua giunta è un distinguo rispetto all’amministrazione: «Ci sono delle cose – spiega ancora D’Ambra – che non mi vedono del tutto in linea con l’azione dell’amministrazione».

«Credo che – dice ancora D’Ambra – che in questi mesi anche l’organo consiliare non sia stato al centro dell’attività del comune e invece penso che debba riacquistare centralità».

Cosa succederà adesso è ancora presto per dirlo. Certo è che al momento la scelta di D’Ambra potrebbe avere qualche riflesso anche in giunta. Eleonora Goti, assessora al sociale, nominata in quota Prima Follonica, perde di fatto il suo braccio operativo in consiglio e anche quella “copertura” politica che di solito è necessaria per agire in giunta. Adesso quindi la palla passerà nelle mani del sindaco che dovrà analizzare il nuovo assetto istituzionale della sua maggioranza. Una coalizione che per il momento non cambia nei numeri, ma nella sua composizione.

Secondo alcuni rumors che arrivano da Largo Cavallotti ci sarebbero anche altre figure all’interno della maggioranza che potrebbero nelle prossime settimane seguire le orme di D’Ambra.

Il nuovo gruppo di chiama Gruppo Misto di maggioranza e Riccardo D’Ambra, per il momento unico componente, ne sarà il capogruppo.