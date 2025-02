GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: Oggi si celebra San Riccardo, nobile inglese vissuto nell’VIII secolo e padre dei santi Villibaldo, Vunibaldo e Valburga. Uomo di profonda fede, intraprese un pellegrinaggio a Roma, durante il quale morì a Lucca, dove le sue spoglie sono custodite nella Basilica di San Frediano.

Orari di alba e tramonto: A Grosseto, il sole sorgerà alle 7:20 e tramonterà alle 17:35.

Nati oggi:

Vasco Rossi (1952): Cantautore italiano, noto per essere una delle figure più influenti del rock italiano.

Charles Dickens (1812): Scrittore inglese, autore di celebri opere come "Oliver Twist" e "David Copperfield".

Gabriele Ferzetti (1925): Attore italiano, noto per film come "L'avventura" e "C'era una volta il West".

Laura Ingalls Wilder (1867): Scrittrice americana, autrice della serie "La casa nella prateria".

Eubie Blake (1887): Pianista e compositore americano, pioniere del ragtime.

Accadde oggi:

1497 : A Firenze, per ordine del frate domenicano Girolamo Savonarola, si svolge il “Falò delle vanità”, durante il quale vengono bruciati oggetti considerati simboli di lusso e corruzione.

1940 : La Disney lancia al cinema "Pinocchio", il suo secondo lungometraggio animato dopo "Biancaneve e i sette nani".

: La Disney lancia al cinema “Pinocchio”, il suo secondo lungometraggio animato dopo “Biancaneve e i sette nani”. 1992: I dodici Stati della Comunità Economica Europea firmano il Trattato di Maastricht, che segna la nascita dell’Unione Europea.

Curiosità sulla Maremma: Oggi scopriamo Manciano, un affascinante borgo collinare situato nel cuore della Maremma. Conosciuto per le sue antiche mura e la Rocca Aldobrandesca, Manciano offre panorami mozzafiato che spaziano dal Monte Amiata al Mar Tirreno. Il centro storico è caratterizzato da strette vie lastricate, edifici in pietra e suggestivi scorci medievali. Nei dintorni, le famose Terme di Saturnia offrono rilassanti bagni nelle acque sulfuree, rendendo la zona una meta ideale per gli amanti della natura e del benessere.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.