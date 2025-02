BAGNO DI GAVORRANO – Dopo la vittoriosa trasferta in casa del Flaminia Civitacastellana il Follonica Gavorrano torna a giocare al Malservisi-Matteini, match in programma domenica 9 febbraio alle 14,30.

I biancorossoblù sono attesi da una riconferma dopo il successo laziale, arrivato con le reti realizzate da Alberto Pignat, al primo centro stagionale, e Antonino Pino, che di reti in campionato ne ha invece realizzate 8.

Avversaria di turno del gruppo di Masi sarà questa volta la Fulgens Foligno, squadra neopromossa che si trova adesso in seconda posizione in classifica, a pari punti con il Seravezza Pozzi a quota 41, dieci lunghezze sotto la capolista Livorno.

La formazione umbra arriva al match contro il Follonica Gavorrano dopo aver conquistato dodici vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, con 41 gol realizzati e 29 subiti, ed è reduce dal secondo successo consecutivo, entrambi ottenuti in casa, contro lo Sporting Club Trestina per 4-2, dopo quello sempre tra le mura amiche contro il Flaminia Civitacastellana.

Per il Follonica Gavorrano, dopo il successo di Civitacastellana, i punti in classifica sono adesso 28, con l’undicesima posizione occupata in concomitanza con l’Ostiamare Lido. Per i biancorossoblù le vittorie sono adesso otto, con quattro pareggi e dieci sconfitte, 30 gol fatti e 28 subiti.

Nonostante l’ottimo secondo posto raggiunto fino a questo momento, si tratta comunque di una squadra neopromossa dal campionato di Eccellenza. Per questo gli scontri diretti tra le due squadre si limitano alla sola gara di andata: sarà questo, infatti, il secondo confronto tra le due formazioni dopo quello giocato in terra umbra, terminato sull’1-4 per il Follonica Gavorrano. La squadra di Masi l’aveva sbloccata con Tatti all’11’, raddoppiando poi con D’Este su rigore al 28’. Gli umbri avevano accorciato le distanze con Brevi in apertura di ripresa, poi Lo Sicco e Zini al 7’ e al 28’ della ripresa, entrambi ancora dal dischetto, avevano chiuso il match portando a quattro i gol dei minerari.

Assente all’andata, questa volta in campo dovrebbe esserci anche chi ha già respirato aria di Follonica Gavorrano. Milita infatti nella Fulgens Foligno Walid Khribech, che in biancorossoblù ha giocato nella stagione 2022/23, mettendo a segno con la maglia dei minerari 4 gol e 7 assist in campionato su 31 presenze disputate, oltre a un gol e un assist anche in Coppa Italia di Serie D.

Altro attaccante in forza alla formazione umbra è Simone Tomassini, anche lui con un passato al Follonica Gavorrano nella seconda parte della stagione 2020/21, quando aveva realizzato 6 gol e 2 assist. Un passato a Gavorrano anche per Flavio Mattia, in rossoblù nella prima parte della stagione 2014/15.