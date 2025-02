BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta per 4-1 per le ragazze del calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano, che cedono in casa di fronte al Firenze C5. Le giocatrici allenate da D’Antoni scendono in campo contro un’ottima squadra, ben organizzata a livello tattico sia in fase offensiva che difensiva. L’inizio della partita è promettente, con una bella azione di Vincenti che innesca D’Antoni, che controlla e tira al volo verso l’incrocio dei pali, con un miracolo del portiere ospite.

Nonostante i continui tentativi di attacco, a sbloccare il risultato è il Firenze con una ripartenza micidiale, approfittando di un errore in fase di impostazione. Il Firenze allunga ulteriormente il punteggio mentre le ragazze biancorossoblù, pur cercando di applicare i movimenti provati in settimana, faticano a trovare spazi contro una difesa avversaria ben schierata. Così il primo tempo si chiude sullo 0-3.

Nella seconda frazione le ragazze ripartono un po’ timide, ma alzano lentamente il baricentro. Il Firenze continua a creare, pur mostrando imprecisioni nelle conclusioni. Le ragazze hanno poi una grossa occasione dopo un bel recupero di palla da parte di Vincenti, che serve D’Antoni. Quest’ultima, invece di tirare, cerca un assist per Falcini e l’opportunità sfuma.

D’Antoni ha modo di rifarsi pochi minuti dopo, recuperando un ottimo pallone, dribblando le avversarie e calciando un rasoterra che supera il portiere, siglando un gol che riaccende le speranze. Tuttavia, poco dopo, il Firenze trova il gol del definitivo 1-4.

“Le ragazze hanno iniziato con energia, creando diverse azioni promettenti – commenta mister Roberto D’Antoni – Non siamo riusciti a mettere in pratica le movenze che abbiamo studiato durante la settimana. La fase difensiva ha mostrato alcune lacune e in alcune impostazioni di gioco siamo stati poco precisi, il che ha favorito le avversarie. È un peccato per i due ultimi risultati, ma ora è fondamentale rialzare la testa. Lunedì ci aspetta una nuova sfida contro il Viareggio, un’opportunità per conquistare i primi punti di questo 2025”.

Le formazioni:

FOLLONICA GAVORRANO: Abate, Barahona, Bertini, Borelli, D’Antoni (1), Falcinelli, Falcini, Gobbi, Marchettini, Rossi, Vincenti, Zorzi. All. D’Antoni.

FIRENZE C5: Polito, Migliorini, Lenzi, Romero, Paoli, Chiocciora, Pocobelli, Tesi, Tofani, Rinaldi, Capretti, Valgimigli. All. Carboni.