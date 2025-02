SORANO – Il Comune di Sorano attiva un piano per contrastare l’abbandono dei rifiuti, specialmente nelle zone periferiche. Si tratta nello specifico di un innovativo servizio di monitoraggio per diminuire i comportamenti scorretti e migliorare la gestione della raccolta. L’iniziativa nasce dalla necessità di intervenire in aree particolarmente critiche dove si è registrato un aumento considerevole di rifiuti abbandonati in violazione del regolamento comunale.

Per l’attuazione del servizio, il Comune si avvale della collaborazione di Sei Toscana srl, gestore unico dei rifiuti, che impiegherà ispettori ambientali e fotocamere di ultima generazione. Questo dispositivo avanzato, dotato di visuale a 360 gradi, ha già dimostrato la sua efficacia in altri Comuni della provincia, permettendo di raccogliere immagini e video utili per monitorare anche le zone più periferiche e individuare comportamenti scorretti nello smaltimento dei rifiuti.

Le immagini acquisite consentiranno di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti di chiunque trasgredisca la normativa vigente. Il monitoraggio verrà svolto nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, come dettagliato nell’informativa sulla videosorveglianza disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sorano.

L’installazione delle fotocamere sarà opportunamente segnalata attraverso cartelli informativi posizionati presso le aree di raccolta rifiuti. Le postazioni verranno monitorate periodicamente per garantire un controllo costante nei punti più critici.

I dispositivi saranno installati nei centri abitati di Sorano, Sovana e San Quirico e in aree sensibili nelle campagne soranesi.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare per mantenere il decoro urbano e rispettare le normative ambientali. Il contrasto all’abbandono dei rifiuti è una priorità per garantire un ambiente più pulito e vivibile per tutti.

«Questo intervento – spiega il sindaco di Sorano, Ugo Lotti – rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. L’abbandono dei rifiuti è un problema che danneggia il nostro paesaggio e compromette la vivibilità dei nostri spazi pubblici. Grazie all’impiego di tecnologie avanzate e al lavoro degli ispettori ambientali, saremo in grado di contrastare con maggiore efficacia questi comportamenti incivili. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare, segnalando eventuali irregolarità e rispettando le regole per il corretto smaltimento dei rifiuti. Solo con il contributo di tutti potremo rendere Sorano un luogo più pulito e accogliente».