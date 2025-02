GROSSETO – Settimana di antipasto per le squadre impegnate nel calcio a 5, con gli anticipi delle ultime giornate di campionato e coppa che animeranno le prossime due settimane. Per il campionato, due le partite giocate per il girone B, con il Calcio Shop di Hudorovich che batte 13 a 3 il Sant’Anna (Gonnelli 3) e chiude al comando del raggruppamento, sopravanzando il Barbagianni Carrozzeria Tirrena. Pratesi e il nuovo acquisto Merkoqi dimostrano di essere già in forma per la fase successiva. Gara divertente e aperta quella tra I Celestini e l’Ac Campetto, a cui non basta il poker del positivo Elio Ventura: Lanzini, Caramia e Neri siglano le doppiette decisive nell’8 a 7 finale. Giocata anche una gara di coppa, quella che vede l’Fc Abitando piegare 10 a 4 il Ristorante Celeste (Bagnoli 3): tris di’autore per Biagini, Tosoni e Moretti.

A giocarsi il primo posto al termine della prima fase del campionato di calcio a 8 nell’ultima giornata saranno Health Lab e Young Boys, ma la copertina della settimana la merita senza dubbio il Partizan Degrado di Maietto, che riesce nell’impresa di superare entrambe le capoliste. Il bomber Francesco Conti, supportato da Bitu, Alessio Francavilla e Casarosa, prima batte 5 a 3 gli Young Boys (doppietta per capitan Brizzi), poi concede il bis nel recupero contro l’Health Lab, che cade per 8 a 3. Il team di Cannatella fallisce così il primo match point per chiudere al vertice, visto che con il 2 a 1 di misura con la Castiglionese (in gol i due attaccanti di riferimento di questa prima parte di stagione, Marinai e Scala), era riuscito a raggiungere gli Young Boys e a sopravanzarli per la migliore disciplina. Guizzo dei campioni in carica, che scaldano i motori per la fase ad eliminazione diretta con il 2 a 1 sul Ristorante Il Veliero targato Scrivano e Pialli, mentre ottiene tre punti gratis il Turbante contro la ritirata New Hellas.