GROSSETO – Poteva essere un incubo, invece è tutto vero. Ad Antonio Catani, titolare della Terrazza Beach a Principina a mare, qualche giorno fa è arrivata una bolletta di 26.068,01 euro.

Il caso è arrivato in breve anche all’attenzione nazionale, sia Catani che l’avvocata Sara Serritiello, consulente legale di Confconsumatori, sono approdati nella mattina fi oggi, 7 febbraio, a mattino 5, la trasmissione televisiva su Canale 5.

L’importo della bolletta, relativo al mese di dicembre, prima di molti cittadini ha decisamente sorpreso Catani, che ha visto quella cifra per primo. I 26mila euro, corrispondenti a un consumo di oltre 78mila Kwh, sono un importo sproporzionato per i reali consumi della struttura, contando anche che proprio in quel mese il locale era stato praticamente sempre chiuso. «Ora i consumi sono bassi e di conseguenza lo sono gli importi delle bollette– racconta Catani – facciamo cene a tema e siamo aperti solo sabato e domenica a pranzo. Le ultime bollette che ricordo, quelle di ottobre e novembre 2024, erano circa 400 e 300 euro. Solo in alta stagione si sono superati i 1500 euro con una bolletta. A dicembre, oltretutto, ricordo che siamo rimasti praticamente sempre chiusi. Con questi Kw segnati in bolletta si illuminano intere zone di costa, il contatore riporta tutt’altro.».

Lo chef Maremmano era in attesa di un intervento cardiaco e questo problema ha fatto accorciare i tempi. «L’arrivo della bolletta ha accelerato tutto – dice Catani – vedere quella cifra è stata una doccia fredda e i primi giorni avevamo paura anche ad accendere le luci nel locale. Tutto questo ha creato una condizione di stress tale che anche i dottori hanno preferito non farmi aspettare oltre per questa seconda operazione».

Catani, tramite l’avvocata Serritiello, coadiuvati anche dal presidente di Confconsumatori, Marco Festelli, stanno cercando la soluzione a quello che sembra solo un errore del gestore del servizio elettrico. «Stiamo cercando spiegazioni dall’azienda – conclude Catani – e confidiamo che arrivino. Ho ricevuto molta solidarietà dalle associazioni di categoria e ringrazio tutti per l’aiuto. Preferivo portare la Maremma in tv per altro e non per una bolletta esorbitante ricevuta per errore, ma è andata così, ora servirà risolvere quanto prima questo problema e confido che questo avvenga presto»