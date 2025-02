MONTERONI D’ARBIA (Siena) – La terra torna a tremare in provincia di Siena. Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 12.28 a circa quattro chilometri a nord-ovest di Monteroni d’Arbia, con una profondità di sette chilometri.

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni a persone o edifici. A scopo precauzionale, gli studenti delle scuole del comune sono stati fatti uscire dagli edifici scolastici.

In una nota ufficiale, l’amministrazione comunale ha spiegato che, in accordo con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo e il personale docente, è stato deciso di proseguire temporaneamente la didattica all’aperto. Il servizio di trasporto scolastico rimane attivo, mentre i servizi pomeridiani del “Pinolino”, del “Centro 3/6” e del doposcuola della primaria resteranno chiusi per la giornata.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione in collaborazione con la Protezione Civile.