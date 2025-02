SANTA FIORA – Nuova stagione sportiva e nuovi programmi per le ginnaste della White Gym Amiata, in vista nella prima gara Regionale FGI di Serie D.

Nella nuova categoria LB3 le Giovanissime si impongono conquistando un bellissimo argento con la squadra composta da Daria Boscagli, Arianna Coppi, Margot Laghi e Agata Mancini, che non si sono lasciate intimorire dai nuovi programmi.

Un buon quarto posto per la squadra Allieve con Miriam Boscagli, Domitilla Di Donato, Cloe Ercolani e Greta Quattrini, tutte consapevoli di dover alzare l’asticella alla prossima gara individuale.

La società del presidente Fabbrini Lucio si complimenta con l’allenatrice Bianca Macarri e con tutte le ginnaste per la crescita e maturità che hanno dimostrato.