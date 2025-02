FOLLONICA – Il nido d’infanzia comunale “Le Mimose” organizza due giornate di open day per accogliere genitori e bambini e far visitare la struttura in vista dell’anno educativo 2025/2026.

Le date previste sono:

– sabato 15 febbraio dalle 9.30 alle 10.30

– martedì 18 febbraio dalle 16.30 alle 17.30

Per altre informazioni si può contattare la dottoressa Giulia Mannelli dell’ufficio servizi socio-educativi al numero 0566.59411.