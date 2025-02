BIVIO RAVI – Oggi alle 14.30 presso la sede Vab a Bivio Ravi, apre un ulteriore servizio dell’ Emporio Diffuso di Comunità.

Si tratta della prima “Biblioteca degli attrezzi” in Provincia di Grosseto, uno spazio dove i cittadini potranno avere in prestito gratuito varie attrezzature non di uso quotidiano in modo da evitare di acquistare prodotti che poi vengono usati molto sporadicamente.

L’iniziativa è improntata al tema del riuso e della condivisione e intende favorire la riduzione dei rifiuti dando nuova vita ad oggetti spesso inutilizzati.

Il progetto, finanziato nell’ambito dei Progetti di comunità di rigenerazione urbana Gal Far Maremma Psr 2014/2022 sarà gestito da un operatore della cooperivata sociale Il Melograno, al quale i cittadini potranno rivolgersi per avere informazioni e prendere in prestito le attrezzature.

Al momento sono disponibili vari tipi di attrezzi, dagli utensili per la lavorazione del legno a piccoli gruppi elettrogeni, trapani, smerigliatrici, decespugliatori, elettropompe ad immersione, attrezzi manuali per piccoli lavori edili e idraulici, giardinaggio, per il fai da te, compressori, chiavi ecc ecc.

Inoltre sarà possibile anche donare oggetti in modo da renderli disponibili per chiunque né abbia necessità.

La Biblioteca degli attrezzi è aperta il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.