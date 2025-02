GROSSETO – Si è tenuto a Grosseto negli scorsi giorni, il Congresso Provinciale AiCS Grosseto, per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2025/2029. AiCS è un ente di promozione sportiva riconosciuto da CONI e CIP e una Rete Associativa accreditata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fondata nel 1962 come associazione senza scopo di lucro, ha esteso il suo impegno a cultura, politiche sociali, Terzo Settore, turismo sociale, ambiente, inclusione, protezione civile e formazione. Il Congresso provinciale ha nominato Alessandro Semplici nuovo Presidente del Comitato Provinciale AiCS, subentrando a Marcella Andreini, che ha guidato l’ente dal 2017 al 2024. Sono stati inoltre eletti otto consiglieri: Gabriella Brasili, Giorgio Cavaciocchi, Roberto Fiornovelli, Andrea Lanzini, Marco Mannelli, Orazio Milone, Carolina Rossi e Maurizio Santi. Per il ruolo di Sindaco Revisore è stato confermato il dottor Simone Spaventi.

A seguito della sua elezione, il presidente Alessandro Semplici ha voluto rivolgere un messaggio ai membri del Comitato ed alle associazioni affiliate: “Esprimo innanzi tutto un sincero ringraziamento a Marcella Andreini e al direttivo uscente per il prezioso lavoro svolto nei precedenti anni. Sono certo che, insieme ai nuovi membri del Consiglio, riusciremo a portare avanti quanto avviato dal precedente direttivo, arricchendolo con nuove idee e progettualità, valorizzando quanto di buono è stato fatto e introducendo le necessarie riforme per rispondere alle sfide dello sport e del terzo settore di oggi. Come sottolineato dal nostro Presidente Nazionale Bruno Molea, per garantire uno sport di base inclusivo e accessibile a tutti, è fondamentale lavorare con competenza, professionalità, progettualità e impegno. Non possiamo più concepire il mondo del no profit sportivo come un semplice passatempo: lo sport e la cultura rappresentano infatti strumenti di crescita, di opportunità e di lavoro. È nostro dovere diventare sempre più un punto di riferimento non solo per le associazioni affiliate, ma anche per i singoli individui, offrendo servizi, consulenze e supporto costante.

AiCS, con la forza della propria rete, continuerà a essere un punto di riferimento per le associazioni e i singoli, offrendo non solo agevolazioni e convenzioni, ma anche consulenze e supporto per affrontare le evoluzioni normative e organizzative del terzo settore. L’obiettivo è chiaro: garantire uno sport di base sempre più accessibile e inclusivo, accompagnando gli affiliati in un percorso di crescita e innovazione”.